Riccione, pulizie di Pasqua in corso per accogliere i turisti

Con l’avvicinarsi della bella stagione e l’arrivo dei turisti per le festività pasquali, Riccione si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un’immagine curata e accogliente. In questi giorni, gli operai di Geat sono impegnati in una serie di interventi di pulizia straordinaria che coinvolgono in particolare il lavaggio degli arredi urbani e delle principali aree pedonali della città.

Le operazioni si concentrano su alcuni dei luoghi più frequentati e simbolici del centro e delle zone limitrofe. È in corso il lavaggio degli arredi lungo la passeggiata pedonale di viale Ceccarini, cuore pulsante della città, e su tutta la passeggiata di viale Dante, altra arteria centrale del commercio e del passeggio. A questi si aggiungono gli interventi di pulizia delle panchine distribuite lungo viale Tasso, viale Gramsci, viale San Martino e viale Verdi, dove sono in corso lavaggi approfonditi per restituire decoro e freschezza agli spazi pubblici di sosta.

Un’attenzione particolare è stata rivolta anche ai sottopassi cittadini: sia il nuovo che il vecchio sottopasso di viale Ceccarini sono stati oggetto di un’accurata pulizia, così come il sottopasso di viale Palestrina, spesso punto di passaggio per residenti e turisti in direzione del mare. Oltre ai pavimenti, l’intervento ha riguardato anche scale e ascensori dei parcheggi interrati del lungomare, per garantire una maggiore igiene e sicurezza.