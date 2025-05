Riccione protagonista al Festival di Cannes

Riccione consolida la sua posizione nel panorama culturale europeo con una presenza di primo piano alla 78ª edizione del Festival del Cinema di Cannes. Due giornate intense - il 17 e 18 maggio - ospitate presso l’Italian Pavilion, allestito da Cinecittà all’interno del prestigioso Hotel Majestic, hanno visto il Comune di Riccione protagonista di conferenze, presentazioni e incontri strategici per il futuro dell’industria audiovisiva. A rappresentare la città, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e il coordinatore Turismo Cultura Eventi Simone Bruscia, impegnati in una missione istituzionale orientata a promuovere il territorio come destinazione privilegiata per eventi, produzioni e turismo culturale.

Il 17 maggio è stata presentata alla stampa nazionale la 14ª edizione di Ciné - Giornate di cinema, in programma a Riccione dall’1 al 4 luglio 2025.

Principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana, Ciné si conferma anche quest’anno un luogo privilegiato per il networking, la formazione e la condivisione strategica tra distributori, esercenti, produttori, istituzioni e operatori del settore.

Accanto al cuore industry della manifestazione, Ciné ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura cinematografica inclusiva e partecipata grazie a due eventi di grande restituzione pubblica: Ciné in Città e Ciné Camp, entrambi veri e propri simboli dell’apertura al territorio e alle nuove generazioni. Ciné in Città, dal 29 giugno, trasformerà Riccione in una grande arena a cielo aperto con proiezioni gratuite in piazzale Ceccarini, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere il cinema sotto le stelle e celebrando il legame tra cinema e comunità locale. Ciné Camp, realizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival, è il camp di cinema per gli under 18 provenienti da tutta Italia: un’esperienza immersiva fatta di proiezioni, laboratori e incontri con protagonisti del grande schermo. In questa edizione, i giovani partecipanti avranno l’occasione straordinaria di incontrare il regista Gabriele Salvatores, in un momento di dialogo dedicato alla scoperta dei mestieri del cinema e al confronto su temi e linguaggi vicini alle nuove generazioni.

Alla conferenza, moderata da Remigio Truocchio, direttore di Ciné, sono intervenuti la vicesindaca Sandra Villa e rappresentanti del Ministero della Cultura, tra cui Lucia Borgonzoni e Nicola Borrelli, in un contesto di forte sinergia tra promozione culturale e turismo. Un video realizzato da Radio Bakery ha valorizzato Riccione come cornice ideale di questo evento che unisce business e intrattenimento.