Riccione, problemi strutturali al ponte sul Marano: senso unico alternato in viale D’Annunzio

In seguito a un’ispezione condotta lo scorso 9 agosto 2024 sui ponti del territorio comunale, la ditta Sogem di Bulbano (Bologna), incaricata delle verifiche strutturali, ha rilevato criticità significative sul ponte in attraversamento al Rio Marano, situato su viale D’Annunzio. In attesa di ulteriori accertamenti tecnici, l’amministrazione comunale di Riccione ha ritenuto necessario adottare misure preventive per garantire la sicurezza pubblica e la corretta circolazione anche in ragione del maggiore afflusso del periodo di Ferragosto.

A partire dalle ore 10:30 di oggi, 13 agosto 2024, e fino a cessata esigenza, è stato istituito un senso unico alternato su viale D’Annunzio, regolato da un impianto semaforico o a vista, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Marano e un’area di circa 70 metri verso Rimini e verso Cattolica. Verrà inoltre implementata segnaletica temporanea che include limitazioni di velocità (40, 30, 20, 10 km/h), divieto di sorpasso e segnalazioni riguardanti lavori in corso.

Al fine di limitare i carichi sul ponte, sarà vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 25 tonnellate in diversi punti di viale D’Annunzio, in prossimità degli incroci con viale Angeloni, viale Rucellai e viale Emilia.

Geat srl, incaricata dell’esecuzione della segnaletica temporanea, ha provveduto anche a coprire la segnaletica permanente che contrasta con le nuove disposizioni, ripristinando lo stato precedente al termine dei lavori.

Le misure adottate sono volte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale in un’area che presenta criticità strutturali: l’amministrazione comunale di Riccione sta già studiando insieme ai tecnici le misure appropriate e nei tempi più brevi possibili per ripristinare le condizioni di piena sicurezza del ponte su viale D’Annunzio.