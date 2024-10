Riccione, problemi alla struttura del ponte di viale D’Annunzio: transito vietato a bus e mezzi pesanti dal 29 ottobre

Riccione, chiusura del ponte ai mezzi pesanti per motivi di sicurezza. L’amministrazione comunale informa che, a partire da martedì 29 ottobre, sarà consentito il transito sul ponte di viale D’Annunzio esclusivamente ai mezzi di peso inferiore ai 35 quintali. Questa misura, che giunge a seguito di nuove indagini sulla struttura del ponte, è stata adottata per garantire la sicurezza della viabilità dove verrà mantenuta anche la riduzione della carreggiata al fine di evitare che più veicoli possano transitare contemporaneamente.

I mezzi di peso superiore, come autobus e camion, non potranno attraversare il ponte. Gli autobus di linea, come la Linea 11, seguiranno percorsi alternativi. Gli autobus provenienti da nord saranno deviati su viale Angeloni, per poi proseguire lungo i viali Aosta e Portofino, svoltare in viale Emilia, transitare in viale Verdi e riprendere il percorso originale su viale d’Annunzio in direzione sud. Gli autobus provenienti da sud seguiranno il percorso inverso: passeranno da viale Verdi, poi viale Emilia, successivamente viale Portofino, transiteranno su viale Aosta, prenderanno viale Angeloni e riprenderanno viale D’Annunzio in direzione Rimini.

Tutti i mezzi potranno comunque raggiungere le rispettive destinazioni: i pullman turistici avranno accesso agli alberghi e i veicoli dei fornitori potranno servire le attività della zona. L’unica limitazione riguarda esclusivamente l’attraversamento del ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio.