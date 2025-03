Riccione, primo soccorso al cane: incontro formativo giovedì 27 marzo

Migliorare la relazione con il proprio amico e quattro zampe e prendersi cura della sua salute sono gli obiettivi del ciclo di incontri informativi organizzati dagli esperti di The Lorenz’s Pack per il canile intercomunale di Riccione.

Il ciclo di incontri vuole affrontare alcune delle problematiche più sentite da chi condivide la vita con un animale domestico: dal riconoscimento dei segnali del disagio comportamentale ai consigli per una dieta appropriata, dalla gestione del cane anziano alla cura delle più comuni emergenze mediche. Sarà infatti il primo soccorso per il cane il tema al centro del quarto e penultimo appuntamento, in programma giovedì 27 marzo dalle 20 alle 22 al Centro della pesa di Riccione (viale Lazio, 10).

Il ciclo di incontri terminerà giovedì 10 aprile con l’appuntamento dedicato al “Primo soccorso per il gatto”. Il corso rientra nelle iniziative promosse dal canile intercomunale di Riccione per stimolare l’adozione consapevole e fornire conoscenze e supporto ai proprietari e alle famiglie cercando in questo modo di disincentivare la rinuncia al proprio cane, fenomeno in crescita negli ultimi anni.

Per tutte le informazioni: Canile intercomunale di Riccione 0541 645454 (dalle 9 alle 13); per iscriversi ai corsi consultare il sito https://canilediriccione.it/corsi/