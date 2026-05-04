Riccione, prima mostra una patente di New York, poi ne tira fuori un’altra inglese, ma sono entrambe false e viene denunciato

Nel week-end del primo maggio la Polizia Locale di Riccione ha controllato un alla guida che dopo essere stato fermato ha esibito un permesso internazionale e una patente di New York risultati falsi all’occhio attento degli agenti; dopo aver tentato di mostrare anche una patente inglese anch’essa contraffatta, il soggetto ha esibito il proprio documento genuino, che è stato però ritirato immediatamente poiché un controllo approfondito del veicolo ha rivelato il possesso di sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi denunciato per uso di documenti falsi, ricettazione e possesso di stupefacenti alla guida di un veicolo a motore.