Riccione, presidio fisso della Polizia Locale in stazione contro abusivismo e Pr irregolari

Prende il via da oggi un intervento straordinario di controllo e monitoraggio continuo nell’area esterna della stazione ferroviaria, che vedrà impegnata la Polizia Locale con un presidio fisso attivo senza interruzioni fino alla fine di agosto. Il piano strategico, messo in campo dall’Amministrazione comunale, punta a contrastare con fermezza due fenomeni critici per il decoro e la sicurezza urbana: l’attività irregolare di promozione e vendita di biglietti da parte dei Pr e il trasporto abusivo di persone. L’iniziativa segue la recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi in Prefettura a Rimini, e il Comune intende chiedere anche la collaborazione di Ferrovie dello Stato e della Polizia Ferroviaria per estendere la vigilanza all’interno dello scalo.

Il primo fronte di intervento riguarda il contrasto al procacciamento aggressivo di clienti per locali da ballo e attività commerciali. Gli agenti intensificheranno le verifiche per arginare la presenza di gruppi di giovani che propongono ingressi in modo molesto ai passeggeri in arrivo, violando il Regolamento di Polizia urbana che vieta espressamente ogni forma di intermediazione e vendita senza autorizzazione comunale. Parallelamente, il secondo pilastro del piano prevede controlli mirati sul trasporto pubblico non di linea. Squadre dedicate verificheranno il possesso delle regolari licenze per i servizi di taxi e Ncc, una misura disposta a tutela della sicurezza dei viaggiatori e a salvaguardia dei professionisti del settore che operano nella piena legalità.

La sindaca Daniela Angelini ha sottolineato come la stazione rappresenti la principale porta d’accesso alla città e debba pertanto rimanere un luogo ordinato, sicuro e presidiato. La prima cittadina ha ribadito che la risposta della Polizia Locale a questi fenomeni irregolari sarà immediata e progressiva per tutta la stagione estiva, ricordando che difendere la legalità e contrastare l’abusivismo significa tutelare i residenti, i turisti e l’intero tessuto economico sano del territorio.