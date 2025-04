Riccione, presentato il Piano urbanistico e il Piano della mobilità sostenibile a Palazzo del Turismo

All’incontro era presente anche Ivano Ruscelli di Iscom Group Srl, società incaricata di fornire assistenza per lo sviluppo del progetto di costituzione degli hub urbani. Sono stati infatti illustrati gli studi di fattibilità dell’hub urbano Ceccarini-Dante. Quello relativo al Paese verrà presentato in occasione del prossimo incontro di “Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme”, in programma per martedì 15 aprile alle 20:30 al Centro della Pesa di viale Lazio.

Si è svolto ieri sera, in un Palazzo del Turismo affollato da oltre un centinaio di persone, il quinto appuntamento di “Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme”, un’occasione preziosa per approfondire temi strategici per il futuro della città e condividere con la comunità le prospettive di rigenerazione urbana che interesseranno Riccione nei prossimi anni.

L’amministrazione ha poi presentato i progetti definitivi per le altre aree commerciali centrali che seguiranno l’impianto di viale Ceccarini e i progetti per le nuove darsene marittime e l’area che va dal Palazzo del Turismo ai Giardini Montanari. Per questi ultimi due interventi sono già stati approvati i documenti di fattibilità delle alternative progettuali.

La sindaca e l’assessore Andruccioli hanno anche presentato il progetto per il nuovo Viale Ceccarini , i cui lavori sono iniziati lo scorso febbraio nel tratto che va dal lungomare a viale Milano. Con un design innovativo che fonde tradizione e modernità, il nuovo asse pedonale sarà impreziosito da una pavimentazione in travertino dai caldi toni della terra, ispirata all’eleganza della sartorialità italiana. L’arredo urbano, sinuoso e accogliente, favorirà socialità e relax, mentre spazi verdi rigogliosi daranno vita a un “bosco filare”, integrando i pini esistenti e arricchendo il paesaggio con alberature e arbusti. I lavori per questo primo stralcio termineranno entro il 30 maggio 2025, per garantire la fruibilità degli spazi durante la stagione estiva. Il secondo stralcio, che interesserà il tratto tra viale Milano e l’incrocio con viale Dante, sarà realizzato a partire dall’autunno del 2025, mentre il terzo e ultimo stralcio (il tratto tra viale Dante e la ferrovia, e la parte di viale Dante compresa tra viale Ceccarini e piazzale Ceccarini) inizierà nell’autunno del 2026. Il nuovo viale Ceccarini sarà completato entro la primavera del 2027.

Il nuovo progetto di riqualificazione di piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari trasformerà uno dei cuori pulsanti di Riccione in un’area verde e sostenibile. Una promenade immersa nel verde, arricchita da giochi d’acqua e installazioni artistiche, collegherà piazzale Ceccarini al lungomare, passando per i Giardini Montanari. Il progetto include materiali ecocompatibili e drenanti e mira a migliorare la vivibilità urbana e l’attrattività turistica, con un occhio alla sostenibilità e all’economia circolare.

Un altro tema chiave dell’incontro è stato l’approfondimento sugli studi di fattibilità riguardanti l’hub urbano Ceccarini-Dante. Questi progetti sono pensati per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare il tessuto commerciale locale, attraverso un approccio di sviluppo sostenibile e integrato. La Giunta Comunale ha già approvato gli studi di fattibilità per gli hub di “Riccione Paese”, “Abissinia” e “Ceccarini-Dante”, con l’intento di potenziare il commercio locale, rigenerare il tessuto urbano e valorizzare le risorse territoriali. Sono stati siglati gli accordi di partenariato con le associazioni di categoria e definiti gli schemi per la sottoscrizione delle manifestazioni di interesse da parte delle attività economiche situate negli hub.

I lavori realizzati, in corso e in programma

L’Amministrazione ha poi fatto il punto sui lavori in corso in tutta la zona. Un progetto tuttora in corso di realizzazione è quello della messa in sicurezza della zona pedonale del centro. È stato ultimato il montaggio dei primi due Pilomat per l’accesso al centro, che sono in fase di test, mentre si procederà dopo Pasqua al terzo. Di fatto tutta la zona del centro non sarà più accessibile liberamente, al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette spaccate: tutti i varchi sono bloccati da fioriere ancorate al suolo, mentre i punti di accesso restano aperti ma limitati dai Pilomat (viale Virgilio e piazzale Ceccarini, per chi arriva da viale Fogazzaro, e viale Gramsci, quello da realizzare dopo le festività pasquali, dedicato esclusivamente ai mezzi di soccorso).

Proseguono i lavori per la riqualificazione delle banchine e delle strade lungo il porto canale. Entro l’estate verrà completato l’intervento di viale Parini, nel tratto tra viale Dante e viale D’Annunzio, mentre dopo l’estate è previsto il rifacimento del tratto tra viale Bellini e la linea ferroviaria. È inoltre in corso la progettazione per un analogo intervento lungo viale Parini, tra viale Dante e la ferrovia, oltre allo sfondamento di viale Paolieri.

Sempre nella zona del centro sono stati realizzati importanti interventi di bonifica di viale Ceccarini (nel tratto a monte della ferrovia), dopo è stato bonificato l’asfalto dagli ammaloramenti causati dalle radici dei pini e sono state rifatte le piste ciclopedonali a fianco. Inoltre sono stati riqualificati i marciapiedi di viale Dei Mille e la stessa opera è in corso di realizzazione in viale D’Annunzio, tra il porto e piazzale Azzarita.

Il Palazzo del Turismo è interessato da un intervento per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità, mentre allo Spazio Tondelli sta per partire l’ultimo stralcio dei lavori di recupero.