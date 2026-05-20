Riccione, prenotano e pagano le vacanze, ma la Residenza Turci non esiste

Da mesi decine di turisti arrivano a Riccione convinti di avere prenotato un appartamento alla “Residenza Turci”. Ma una volta in viale Donizetti scoprono la verità: quella struttura, semplicemente, non esiste.
La ricostruzione emerge da testimonianze raccolte nelle ultime settimane e da diverse denunce già presentate ai carabinieri. Il meccanismo sarebbe sempre lo stesso: la prenotazione partirebbe da Booking.com, dove comparirebbe la “Residenza Turci”, struttura con pochissime recensioni, quasi tutte molto negative, e una sola positiva ritenuta sospetta da alcuni utenti. Dopo la conferma della prenotazione, i clienti verrebbero contattati via WhatsApp da presunti gestori della residenza, che proporrebbero di cancellare la prenotazione dalla piattaforma per ottenere uno sconto e pagare direttamente tramite bonifico.
Una volta ricevuto il denaro, però, i contatti sparirebbero. E solo all’arrivo a Riccione le famiglie scoprirebbero di essere state truffate.