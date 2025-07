Riccione, positivo all’alcoltest: “Ma ero lucido e guidavo bene”. Il giudice lo assolve

Era stato fermato a Riccione in una notte d’ottobre del 2023, lungo la statale, con un tasso alcolemico rilevato di 1,47 grammi per litro. Al controllo, effettuato dalla Polizia di Stato, l’uomo, un imprenditore 45enne del posto, non aveva mostrato alcun segno evidente di alterazione. Parlava con chiarezza, rispondeva correttamente alle domande e, durante la guida, non aveva mostrato comportamenti pericolosi o anomali.

Eppure, a seguito di quella rilevazione appena sotto la soglia sanzionatoria più severa, era scattata in via cautelare la sospensione della patente per sei mesi. La macchina non era stata sequestrata, in quanto il tasso era comunque inferiore a 1,5 g/l.