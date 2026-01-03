Riccione, popolazione in leggero calo, positivo il saldo migratorio

RICCIONE. Bilancio demografico per il Comune di Riccione. Nel 2025 (dati aggiornati al mese di dicembre) la popolazione è calata leggermente passando da 34.509 residenti a 34.415. Aumenta la popolazione nella fascia di età più avanzata: quest’anno la composizione dei centenari risulta essere di 2 uomini (1 nato nel 1922 e 1 nato nel 1925) e 9 donne (4 nate nel 1923, 3 nel 1924 e 2 nate nel 1925). Sul fronte delle dinamiche demografiche, nel corso del 2025 si registrano 138 nati, 11 in meno rispetto al 2024 mentre calano i decessi, che passano da 421 nel 2024 a 396 nel 2025.

I nomi più diffusi ai nuovi nati risultano essere Matilde e Aurora per le femmine, Edoardo e Leonardo per i maschi.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla composizione dei nuclei familiari. Crescono le famiglie composte da una sola persona, che a dicembre 2025 raggiungono quota 7.043, risultando la tipologia più diffusa. Seguono i nuclei familiari con due e tre componenti, mentre risultano via via meno numerose le famiglie più grandi. Questo dato conferma un cambiamento strutturale nei modelli familiari, legato sia all’invecchiamento della popolazione sia a nuove dinamiche sociali e abitative.

Immigrati ed Emigrati. Positivo il saldo migratorio, con 1.184 nuovi residenti di cui oltre 150 dall’estero, a fronte di 812 trasferimenti in uscita, di cui 67 all’estero, che contribuisce a contenere il calo complessivo della popolazione.

Gli stranieri residenti sfiorano i 3.270. Le comunità più numerose provengono da Ucraina , Albania , Romania e Repubblica Popolare Cinese. Seguono le presenze di cittadini di Perù, Federazione Russa, Bangladesh , Senegal , Colombia e Marocco.