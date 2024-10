Riccione, Pnrr e progetti da 19 milioni: il punto sui lavori

Con un investimento totale di 19 milioni di euro (19.026.000), il Comune di Riccione fa il punto sui progetti. Il Comune, si legge in una nota, “si sta impegnando in un ambizioso piano di sviluppo che punta a trasformare la città in un luogo sempre più inclusivo, sostenibile e innovativo. I progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) spaziano dalla riqualificazione di spazi urbani e strutture sportive all’inclusione sociale, con particolare attenzione alle esigenze di anziani e persone con disabilità, alla necessità di favorire l’occupazione. Questo approccio mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a potenziare le infrastrutture pubbliche, creando un ambiente che favorisca la coesione sociale e il benessere collettivo”. “Stiamo investendo in progetti strategici che rispondono ai bisogni reali della nostra comunità. La riqualificazione dell’ex mattatoio e l’ampliamento dello Stadio del Nuoto, così come la creazione del nuovo Centro per l’impiego e l’ampliamento di Casa Pullè, sono solo alcuni esempi di come intendiamo rendere Riccione una città sempre più vivibile e accessibile per tutti”, osservano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore con delega al Pnrr, Christian Andruccioli. “Questi interventi - argomentano ancora - non solo miglioreranno i servizi offerti, dando pronta risposta anche ai bisogni di persone in condizione di fragilità, ma contribuiranno anche a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire”.

Il recupero dell’ex mattatoio

Tra i progetti in fase di realizzazione, spicca la riqualificazione dell’ex mattatoio comunale di viale Bergamo, con un investimento complessivo di 8.600.000 euro. L’ex mattatoio sarà riconvertito in un centro multifunzionale dedicato a servizi sociali, culturali e comunitari, con l’obiettivo di sostenere le persone fragili e migliorare la qualità della vita dei residenti. Il progetto è attualmente in fase di progettazione esecutiva, con la conferenza dei servizi conclusa e la variante urbanistica già approvata in consiglio comunale. La verifica del progetto definitivo è in corso, e la consegna dei lavori è prevista per novembre 2024: la conclusione finale dell’opera è programmata per il 31 marzo 2026.

La quinta piscina dello Stadio del Nuoto

In parallelo, l’ampliamento dello Stadio del Nuoto, finanziato con 4.800.000 euro, sta procedendo con un avanzamento dei lavori di circa il 5%. Il progetto esecutivo è già stato approvato, e la scadenza per la conclusione è fissata al 31 dicembre 2025. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova piscina al coperto nel centro natatorio di Riccione, dotata di una vasca da 25 metri, che sarà autonoma e avrà un ingresso separato. La struttura, progettata per garantire elevati standard di efficienza energetica tramite fonti rinnovabili, sarà completamente accessibile alle persone con disabilità e contribuirà ad ampliare l’offerta del centro natatorio, mantenendo la fruibilità durante le competizioni sportive.

Il nuovo Centro per l’impiego

È in fase di realizzazione un nuovo centro per l’impiego, con un investimento di 2.300.000 euro. Il progetto prevede la trasformazione dell’ex scuola elementare “Fontanelle” in un nuovo e moderno Centro per l’impiego a Riccione, attraverso un intervento di riqualificazione e rigenerazione dell’edificio. Anche in questo caso, la progettazione esecutiva è in fase avanzata e l’avvio della procedura di affidamento è previsto per ottobre 2024, con il collaudo finale entro il 30 giugno 2026.

Gli appartamenti per gli anziani di Casa Pullè

La realizzazione di appartamenti per anziani presso la Residenza Pullè è un altro importante progetto, parte di un programma più ampio per l’autonomia degli anziani non autosufficienti. Il progetto prevede la ristrutturazione del primo piano della Residenza per anziani Felice Pullè di Riccione, con la creazione di tre nuove unità abitative destinate a favorire l’autonomia degli anziani non autosufficienti. Il piano include l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adozione di tecnologie innovative per garantire comfort, sostenibilità e accessibilità. Questo intervento prevede un investimento di 2.300.000 euro, con la progettazione esecutiva già in fase avanzata e l’avvio della procedura di affidamento previsto per novembre 2024, mentre la conclusione è attesa entro il 31 dicembre 2025.

Viale Arona, la casa per l’autonomia delle persone con disabilità

Infine, i percorsi di autonomia per persone con disabilità, con un progetto nell’edificio di viale Arona, completano questo mosaico di interventi. Il progetto si propone di sviluppare piani individualizzati per garantire l’autonomia delle persone con disabilità, favorendo la loro de-istituzionalizzazione. Attraverso l’uso di un immobile pubblico in via Arona a Riccione, verranno realizzati due gruppi appartamento per ospitare rispettivamente 4 e 5 persone, offrendo non solo un contesto abitativo ma anche opportunità di integrazione nel mondo del lavoro, sostenute dall’utilizzo delle tecnologie informatiche. Anche in questo caso, la progettazione esecutiva è in fase avanzata e si prevede l’avvio della procedura di affidamento per novembre 2024, con conclusione entro la fine del 2025.

