Riccione più sicura: parte il piano straordinario per strade e illuminazione pubblica

L’Amministrazione comunale di Riccione continua il suo impegno per rendere più sicure e migliori le infrastrutture della città, dando il via a un piano complessivo di manutenzione straordinaria. Gli interventi, coordinati dal settore Lavori pubblici, nascono da un’analisi approfondita della situazione attuale che ha fatto emergere la necessità di intervenire su diverse parti della rete elettrica urbana, sia per garantire la sicurezza dei cittadini che per assicurare il buon funzionamento degli impianti.

Il programma prevede una serie di interventi mirati a migliorare la stabilità delle strutture e la sicurezza stradale. Tra le operazioni principali ci sarà il raddrizzamento dei pali dell’illuminazione che si sono inclinati, per ripristinare la corretta posizione verticale e la tenuta strutturale, con interventi quando necessario anche sulle basi in cemento e sulla pavimentazione circostante. Particolare attenzione verrà dedicata al ripristino delle linee elettriche di alimentazione, individuando i guasti e rifacendo i cablaggi, estendendo dove serve anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

Allo stesso tempo, il piano affronta il problema del deterioramento dei materiali in alcune zone specifiche: verranno completamente sostituiti i pali in cemento deteriorati in viale Buozzi e viale Ruffini, mentre in viale Presanella i sostegni arrugginiti saranno rimpiazzati con nuovi pali metallici zincati. L’Amministrazione provvederà anche a ripristinare i pali abbattuti in incidenti stradali nei casi in cui non sia stato possibile individuare i responsabili, assicurando così la continuità del servizio. Oltre a questi interventi sui sostegni, il progetto comprende la manutenzione straordinaria dei semafori danneggiati, con il rinnovo delle parti ottiche e delle strutture di supporto, e la sistemazione dei tombini dei pozzetti di ispezione che non sono allineati con il piano stradale, eliminando così potenziali pericoli per chi cammina e per i veicoli.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola hanno dichiarato insieme che questi interventi rappresentano un’azione mirata fondamentale per prevenire situazioni pericolose e mantenere in perfetta efficienza il patrimonio infrastrutturale della città. Hanno sottolineato che garantire la sicurezza stradale per veicoli e pedoni è una loro priorità e che questo piano permetterà non solo di ripristinare la funzionalità degli impianti danneggiati o deteriorati, ma anche di ridurre significativamente i costi di manutenzione futuri grazie a un monitoraggio attento e a interventi di qualità. Concludono affermando che continueranno a investire per una Riccione più sicura, curata e moderna.