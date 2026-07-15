Riccione, piazzetta del Faro cambia volto: inaugurate le nuove fontane con giochi d’acqua e nebulizzatori

La rivoluzione urbana nel cuore di Riccione taglia un altro traguardo fondamentale, ridisegnando il volto delle sue passeggiate più celebri. Dopo l’apertura a fine maggio del secondo tratto di viale Ceccarini, sono giunti a conclusione anche i lavori in piazzetta del Faro. Lo spazio si presenta ora completamente rinnovato e pronto ad accogliere residenti e turisti per la stagione estiva. Dai primi giorni di luglio sono entrate in funzione anche le nuove fontane dello slargo, che impreziosiscono l’area con suggestivi giochi d’acqua scenografici ed effetti di nebulizzazione a raso.

L’intervento sulla piazzetta, costato 640.000 euro e in parte finanziato grazie a una permuta strategica legata a un immobile in viale Martinelli, trasforma questo spazio da semplice area di transito a vero e proprio salotto all’aria aperta. Il progetto, firmato dallo studio di architettura Laprimastanza, propone un’agorà moderna impreziosita da scultoree sedute in pietra e isole di rigogliosa vegetazione mediterranea. Dal punto di vista tecnologico, sotto il nuovo pavimento in travertino pregiato che caratterizza il viale secondo il modello del “Bosco Filare”, corrono soluzioni all’avanguardia: celle sotterranee per proteggere le radici dei pini storici, reti in fibra ottica per la filodiffusione, predisposizione per la videosorveglianza e nuovi lampioni multifunzionali con illuminazione scenografica.

Questo cantiere rappresenta un tassello cruciale di un piano di riqualificazione ben più ampio, del valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Per non interferire con lo shopping e le attività economiche nel pieno della stagione estiva, i lavori si fermeranno temporaneamente per poi riprendere a pieno ritmo a settembre. Alla riapertura dei cantieri, l’attenzione si concentrerà sul tratto di viale Gramsci e sull’area dell’incrocio tra viale Ceccarini e viale Dante, dove il vecchio gazebo verrà definitivamente demolito per liberare lo spazio e renderlo più fluido. Subito dopo, tra ottobre e i primi mesi del prossimo anno, si procederà con gli ultimi lotti rimasti verso la ferrovia e viale Dante, con l’obiettivo di consegnare l’intera opera completata entro la primavera del 2027.