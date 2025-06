Riccione, Piazzale Roma gremito per la Hit’s Summer Night - Gallery

Grande successo per “Hit’s Summer Night” che ieri, venerdì 20 giugno, ha conquistato il pubblico con una serata indimenticabile all’insegna della musica e dell’energia travolgente della dance. Un evento che ha saputo unire generazioni, emozioni e ricordi, trasformando piazzale Roma in una vera e propria pista a cielo aperto. Migliaia di persone hanno cantato e ballato senza sosta, travolte dalle hit intramontabili degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, in un viaggio musicale guidato dai dj leggendari dell’epoca d’oro della dance, Max Monti e Claudio Coveri, e dall’animazione travolgente di Marco Corona, vero trascinatore della piazza. Sul palco anche Paoletta con il Radio Italia Party, un’esplosione di remix e mashup delle canzoni italiane più belle, ballate e cantate dal pubblico a squarciagola. A mezzanotte lo spettacolo incredibile dei fuochi d’artificio su tutta la riviera, con il cielo colorato di rosa in simultanea, ha avvolto piazzale Roma in un grande abbraccio di luce, musica ed emozione.