Riccione, piano caldo e numeri utili per assistere anziani e fragili

Con l’arrivo di queste ondate di calore che stanno colpendo l’intero Paese, è fondamentale prestare particolare attenzione ai cittadini più vulnerabili, in particolare agli anziani e alle persone fragili. Il Comune di Riccione, in collaborazione con l’Ausl Romagna, la Protezione civile e le associazioni del terzo settore, ha attivato il Piano caldo a partire dal 15 maggio. Questo piano comprende diverse azioni volte a mitigare l’impatto del caldo e a rispondere alle esigenze dei nostri cittadini.

Il Piano caldo sarà operativo fino a metà settembre e include un servizio di monitoraggio telefonico dal lunedì al venerdì, che ha già permesso di verificare le condizioni di salute di centinaia residenti. In risposta ai recenti picchi di temperatura, il servizio è stato attivato anche durante i fine settimana per garantire il benessere delle persone anziane del nostro territorio.

Questo servizio agisce come una vera e propria “sentinella” del caldo, offrendo assistenza personalizzata su richiesta. Al momento, non sono state segnalate richieste particolari di aiuti a domicilio, ma il servizio è pronto a fornire supporto, come l’acquisto di beni essenziali o il ritiro di medicinali.

L’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli sottolinea: “Il Piano caldo rappresenta un impegno concreto del Comune, in collaborazione con l’Ausl, la Protezione Civile e il volontariato, per garantire supporto ai cittadini più vulnerabili, soprattutto a quelli privi di una rete familiare o di amici. Chi si trova in condizione di bisogno non esiti a contattare il nucleo preposto a intervenire”.

Contatti utili

Per ogni necessità, i cittadini possono contattare il Nucleo Fragilità Anziani al numero 0541/1490572 o inviare una email a emergenzacaldo@coopcad.it. Questi contatti offrono un’assistenza immediata e risposte rapide per migliorare la qualità della vita durante i periodi di caldo estremo.

Consigli utili per affrontare il caldo

Evita bevande alcoliche e zuccherate: possono aggravare la disidratazione e ostacolare la dispersione del calore.

Rimani all’interno durante le ore più calde: Cerca di non uscire tra le 12:00 e le 17:00, quando il caldo e l’ozono sono più intensi.

Proteggi la tua casa dal calore: utilizza tende e chiudi le imposte nelle ore calde; riduci l’uso di forno e fornelli.

Non lasciare mai nessuno in auto al sole: anche brevi periodi possono essere pericolosi.

Consulta il medico prima di usare integratori: se assumi farmaci regolarmente, chiedi consiglio al tuo medico prima di prendere integratori di sali minerali.

Riduci l’uso del pannolino: sia per bambini che per anziani, se possibile.

Socializza: stare con altre persone può aiutare a prevenire i colpi di calore e il disagio.

Intervieni in caso di emergenze: se assisti a una persona con colpo di calore o colpo di sole, chiama subito i soccorsi. Fino all’arrivo dei soccorsi, metti la persona in un luogo fresco e ventilato, solleva le gambe e applica acqua fredda sulla pelle. Se la persona è cosciente, offri liquidi non ghiacciati (evita alcol e caffè). In caso di vomito, controlla che le vie respiratorie siano libere e posiziona la persona su un fianco.