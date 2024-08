Riccione piange Marica Magnani, morta a 57 anni

Se ne è andata ieri Marica Magnani, a 57 anni, una figura nota e apprezzata nel panorama della vita notturna della città. Marica si è spenta senza fare troppo rumore, in contrasto con la musica che ha saputo creare e gestire nei locali che, insieme al marito e compagno di una vita, Pasquale “Babà” Bray, ha trasformato in punti di riferimento per tutti. Marica non era solo una moglie e una socia instancabile, era il cuore di locali che hanno scritto la storia della movida riccionese. Dal Lounge al Locamotiva, passando per il Beach Café al Marano, fino ad arrivare all’ultima creatura della coppia, il Babavero di via Cortemaggiore. Il Babavero, in particolare, è stato l’ultimo progetto di una vita dedicata all’ospitalità, un luogo d’incontro per riccionesi e visitatori, è qui che molti hanno conosciuto la Marica imprenditrice, sempre presente, sempre attenta. I funerali si terranno domani, alle 10 presso la chiesa Gesù Redentore, in viale Dante. Il rosario sarà recitato sempre nella stessa parrocchia questa sera alle 19.