Riccione piange Aldo Berlini, noto imprenditore dell’Abissinia

Si è spento lunedì sera, all’età di 95 anni, Aldo Berlini, fondatore della Mb Riccione, azienda specializzata nel settore sedie, imprenditore molto stimato in città. Il suo nome è legato non solo al successo professionale ma anche al suo impegno verso la comunità, il quartiere Abissinia e i suoi dipendenti.

Lascia i figli Carla e Paolo, la nuora Maria e i nipoti. La cerimonia funebre si terrà domani, alle 9.30, con partenza dall’Ospedale di Riccione per la Chiesa Mater Admirabilis, con il successivo trasporto al cimitero di Riccione. Questa sera alle 20, si terrà il rosario nella stessa chiesa.

Lo ricordano il nipote Andrea e la nuora Maria, «una persona di cuore, sempre disponibile e solidale con chi gli stava vicino». «Era un uomo che guardava sempre avanti - raccontano -, che non si fermava mai, che faceva tutti i conti e si preoccupava di tutto, ma che sapeva anche divertirsi con gli amici»: con quelli storici, tra cui Pico Zangheri, si incontrava alla “Boa Bianca”, in piazzale San Martino, per giocare a carte e raccontarsi aneddoti e ricordi.