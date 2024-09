Riccione. Permessi per le mamme, oltre 60 pass durante l’estate

L’iniziativa del “Permesso Rosa”, presentata lo scorso maggio e dedicata alle donne residenti a Riccione in stato di gravidanza e con bambini fino a 12 mesi d’età, ha riscosso un buon successo durante la prima estate. Nei primi tre mesi di attivazione, dal 3 giugno a oggi, 3 settembre, sono stati ben 62 i pass ritirati dalle donne riccionesi, segno dell’importanza e della necessità di un simile provvedimento.

“Il “Permesso Rosa” - spiega il Comune - è un contrassegno identificativo temporaneo che consente alle beneficiarie di parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento e senza limiti di tempo nelle aree a disco orario, su tutto il territorio comunale”.

L’assessore alla Mobilità, Simone Imola, ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’iniziativa: “Il permesso rosa rappresenta un gesto concreto di supporto alla mobilità familiare e alle donne in stato di gravidanza. Promuovere tali agevolazioni non solo migliora la mobilità delle mamme in città nella vita quotidiana, ma incentiva anche una cultura di maggiore rispetto e attenzione verso la famiglia”.

Il contrassegno ha una validità massima di 18 mesi e può essere richiesto dalla 14ª settimana di gestazione fino al primo anno di vita del bambino. Le riccionesi interessate possono fare domanda tramite il modulo specifico disponibile sul sito del Comune di Riccione, da presentare all’Ufficio protocollo o via posta elettronica certificata.