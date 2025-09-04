Riccione per Natale vuole la ruota panoramica: pubblicato il bando

È stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui il Comune di Riccione concederà una parte dell’area demaniale di piazzale Roma per l’installazione e la gestione di una ruota panoramica. L’attrazione sarà presente per due anni consecutivi, nell’ambito del progetto “Natale - Capodanno 2025-2026 e 2026-2027”, con apertura dal 15 ottobre al 30 marzo di ciascun periodo, per un massimo complessivo di 180 giorni comprensivi delle operazioni di montaggio e smontaggio.

La ruota panoramica sarà parte integrante del progetto dedicato alle festività natalizie che trasforma la città con installazioni tematiche, allestimenti luminosi e attrazioni di pubblico spettacolo nelle principali aree del quadrilatero urbano, da viale Ceccarini a piazzale Roma, dal lungomare alla darsena e al porto canale.

L’avviso è aperto ai soggetti previsti dall’articolo 65 del Codice dei contratti, costituiti come impresa individuale, società, Ati o consorzio nei limiti fissati dall’articolo 68 del Decreto legislativo 36/2023, purché in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati tramite il modello A allegato all’istanza di partecipazione. Tutte le informazioni per presentare la domanda si trovano sull’avviso pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Riccione.