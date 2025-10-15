Riccione, per Halloween arriva il “Parco delle zucche”

I colori dell’autunno, la tradizione di una festa popolare, la voglia di divertirsi e stare insieme: dal 24 ottobre al 2 novembre Riccione ospita il “Parco delle zucche” per festeggiare Halloween tra atmosfere suggestive, laboratori e intrattenimento per tutti.

L’originale iniziativa prenderà dimora nelle due ville storiche delle città, Villa Lodi Fé e Villa Mussolini, che diventano il cuore di un grande spazio a tema ispirato ai pumpkin patch americani. Qui i bambini, le famiglie e i curiosi potranno scegliere la propria zucca, decorarla o intagliarla, partecipare a laboratori e attività legate al mondo dell’autunno e di Halloween.

Il format è firmato da Il Giardino dei Colori, l’azienda agricola e fattoria didattica che dal 2020 organizza il celebre “Villaggio delle zucche” a Vallefoglia, primo pumpkin patch delle Marche e primo U-pick park dedicato alla raccolta di fiori e frutti di stagione.

I due parchi delle storiche ville riccionesi saranno allestiti con scenografie a tema e spazi dedicati all’intrattenimento. Oltre alla possibilità di raccogliere e personalizzare la propria zucca, ci saranno laboratori creativi (come la produzione di saponi artigianali o la pittura), workshop a tema Halloween e giochi per bambini. Tra le attrazioni più attese ci sono il labirinto di balle di fieno, i photobox per scattare foto ricordo, i giri in pony e gli animali della fattoria. Nei fine settimana sono previsti spettacoli itineranti, truccabimbi, animazioni e bolle di sapone. L’evento prevede anche un’area ristoro con vari food truck che proporranno piatti dolci e salati, con la zucca protagonista del menù.

Il Parco sarà aperto nei giorni feriali dalle 14:30 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro, gratuito per bambini sotto i 3 anni, over 70, persone con disabilità e un accompagnatore. Alcune attività richiedono un piccolo contributo aggiuntivo. All’interno del parco è possibile scegliere e acquistare la propria zucca. Alcuni laboratori prevedono un piccolo contributo di partecipazione. Grazie a un pratico bracciale, i visitatori potranno accedere liberamente sia a Villa Lodi Fé sia a Villa Mussolini, passeggiando lungo viale Ceccarini.

Giovedì 30 ottobre il Villaggio delle zucche arriva con “Il Giardino dei colori” anche a Riccione Paese con un simpatico laboratorio gratuito dedicato alle famiglie.