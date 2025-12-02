Riccione, pensionato perde una busta con oltre 3mila euro, un donna li trova e avvisa i carabinieri

RICCIONE. Trova in un supermercato una busta con 3.250 euro e anziché tenerseli chiama i carabinieri. Protagonista della vicenda una donna di 60 anni. I carabinieri si sono subito attivati per trovare il proprietario. Con una ricostruzione dei fatti, a partire dall’intestazione dell’istituto bancario sulla busta contenente le banconote, gli operanti hanno eseguito una serie di accertamenti e verifiche, giungendo in breve tempo all’identificazione del proprietario: un pensionato riccionese di 89 anni, residente in Lombardia.

Invitato in caserma, l’anziano, incredulo per la positiva evoluzione, ha potuto così rientrare in possesso dell’intera somma, manifestando sincera riconoscenza verso la donna che ha dato prova di grande senso civico e nei confronti dei carabinieri che sono riusciti ad individuarlo ponendo prontamente rimedio alla sua “salata” distrazione.