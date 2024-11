Riccione. Pedane, sedie e tavolini sul lungomare: approvate le linee guida per il “mare d’inverno”

La giunta comunale di Riccione ha approvato le linee guida per la manifestazione “Riccione mare d’inverno” per la stagione 2024/2025, un progetto volto a incrementare l’offerta turistica nei mesi invernali. L’iniziativa propone una serie di attività culturali, sportive e di intrattenimento per valorizzare il litorale e mantenere viva la città anche fuori dalla stagione estiva.

Tra le novità principali, gli stabilimenti balneari, bar e ristoranti, inclusi quelli all’interno di strutture ricettive, che arricchiranno il programma con eventi aggiuntivi, potranno installare pedane, sedie e tavolini sul lungomare, nelle zone di arenile e porto. Queste strutture dovranno essere rimosse alla fine della manifestazione o all’inizio della stagione balneare, se posizionate sull’arenile.

Inoltre, i titolari di pubblici esercizi di somministrazione sul Lungomare della Repubblica potranno ampliare temporaneamente le aree di suolo pubblico in deroga alle attuali licenze o concessioni demaniali. L’estensione potrà avvenire su aree vicine a quelle già concesse o, se necessario, nelle immediate vicinanze, previa stesura di un accordo tra le parti coinvolte che specifichi i periodi di utilizzo.

Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di cibo e bevande sarà anche consentito posare temporaneamente strutture funzionali all’attività, come tavolini, sedie, tende, paratie laterali e coperture leggere, purché facilmente rimovibili e senza elementi in muratura o ancoraggi stabili al suolo.

La durata dell’occupazione di suolo pubblico e degli arredi è stabilita fino al termine della manifestazione “Riccione mare d’inverno” per il lungomare, fissato al 31 maggio 2025, e fino all’inizio della stagione balneare estiva per l’arenile, in base a ordinanza regionale. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, è previsto un limite massimo di 120 giorni, in conformità con la normativa vigente.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Demanio Christian Andruccioli sottolineano che “questa iniziativa permette di attrezzare gli spazi all’aperto nelle aree non disciplinate dal Regolamento dei dehors. In attesa del nuovo Piano dell’Arenile, in corso di predisposizione, rappresenta un’opportunità per migliorare ulteriormente la proposta di accoglienza della città di Riccione. Collaborando, possiamo attrarre visitatori durante i mesi invernali, contribuendo al benessere della nostra comunità”.