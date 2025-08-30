Riccione. Paura sul treno per un principio di incendio

Momenti di paura questa mattina intorno alle 10 per un principio di incendio che ha interessato la cabina numero 7 di un treno Freccia sulla tratta Venezia-Lecce, causando il blocco della linea ferroviaria Adriatica all’altezza di Riccione. L’incidente, probabilmente dovuto a un guasto elettrico, è stato segnalato dagli addetti della stazione riccionese dopo che del fumo ha iniziato a fuoriuscire dal vagone. Per precauzione sono stati evacuati i passeggeri di due carrozze.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con una squadra e un’autobotte, riuscendo a mettere in sicurezza il convoglio senza dover utilizzare acqua. Il treno è ripartito alle 11 verso Ancona, dopo circa un’ora di fermo.

L’episodio ha causato la chiusura temporanea della linea Adriatica in entrambe le direzioni per un’ora, provocando inevitabili ritardi alla circolazione. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Riccione.