Riccione. Passaggio di testimone nella Lega: Elena Raffaelli lascia il consiglio comunale, entra Andrea Bedina

«Era nell’aria da tempo e oggi abbiamo concretizzato il passaggio del testimone in Consiglio comunale: lascio il mio posto ad Andrea Bedina, già consigliere comunale della Lega dal 2017 al 2022, un politico e un amministratore che gode della massima fiducia e di una grande stima da parte dei vertici della Lega Romagna e del partito a livello locale e provinciale. Bedina proseguirà l’attività in perfetta sintonia e continuità con il lavoro fatto da me in questi anni garantendo la massima lealtà agli ideali della Lega e tutta la disponibilità possibile ai nostri sostenitori».

Così in una nota Elena Raffaelli, segretario provinciale della Lega di Rimini.

«Ringrazio di cuore chi mi ha consentito di portare avanti tante battaglie in questi anni in Consiglio comunale dandomi fiducia con il proprio voto. Da oggi mi dedicherò a tempo pieno alla segreteria provinciale e alle campagne politiche che ci aspettano, sia in tema di referendum per l’indispensabile riforma della giustizia, sia per gli appuntamenti elettorali del 2027. Saremo impegnati in modo serrato per stabilire anche nei comuni da sempre in mano alla sinistra una corretta democrazia dell’alternanza senza la quale il sistema è bloccato, le amministrazioni funzionano sempre peggio e la qualità della classe politica non migliora di certo. Insieme a Bedina metteremo a punto, in breve tempo, una serie di incontri nel territorio per ascoltare e condividere il nostro programma di governo per una città che l’attuale amministrazione ha mortificato con scelte miopi sia in campo turistico che urbanistico oltre ad aver ipertassato i contribuenti riccionesi».