Riccione. Passaggio di consegne tra commissaria e sindaca. Angelini: “Priorità sono bilancio, Natale e programmazione turistica”. Probabile rimpasto

Bilancio, Natale e programmazione turistica. Sono le priorità per la giunta del Comune di Riccione, in provincia di Rimini, guidata da Daniela Angelini, tornata in sella dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato quella di annullamento delle elezioni firmata dai giudici del Tar. Priorità che potrebbero fare slittare un sempre più probabile rimpasto di giunta, a partire dalla nascita dell’assessorato al Turismo, delega fin qui in mano alla prima cittadina.

Di certo si riparte dalla stessa squadra, ferita ma non abbattuta dalla sentenza del Tar: “L’attesa è stata lunga e lo sapevamo”, sottolinea Angelini alla stampa. “Abbiamo vissuto questo periodo con la speranza di ribaltare” quella sentenza, “convinti dell’onestà del lavoro della commissione elettorale”. E le cose hanno “confermato il nostro sentire”. Giovedì 9 novembre si terrà la prima seduta di giunta per affrontare le ultime cose lasciate dal commissario prefettizio Rita Stentella, che questo pomeriggio ha salutato con un “viva le donne” sindaco e staff con cui ha collaborato, prima di fare ritorno nella sua Umbria. “Le deleghe sono tutte confermate, si riparte da come eravamo ma non sono esclusi ritocchi”, conferma la sindaca, tornata alla sua scrivania, in tailleur in doppio petto gessato grigio e rosa.

Sistemata l’orchidea bianca regalatale, individua nel binomio bilancio-Natale il primo nodo da affrontare. Ancora prima dei cambiamenti in giunta: “Abbiamo valutato le criticità e siamo disponibili a correttivi”, ma prima ci sono altre priorità. E da questo punto di vista in questi giorni la giunta incontrerà operatori, comitati e categorie per discutere non solo delle feste di fine anno ma anche di tutta la programmazione turistica.

Torna invece felicemente nella sua Umbria, da “pensionata con tanti interessi ma senza ambizioni politiche”, la commissario Stentella, alla guida della Perla Verde da circa metà giugno.

“L’esperienza è stata positiva- racconta ai cronisti rimarcando l’importanza della comunicazione- Riccione è una realtà bellissima, con persone che la amano, mi sono trovata benissimo e ci tornerò da turista”. La macchina amministrativa, aggiunge, “funziona alla perfezione e spero di averla lasciata in buono stato”: certo è stato un periodo anche “difficile, ma la vecchiaia aiuta dopo 40 anni di lavoro e l’esperienza mi ha supportato”. Merito Stentella lo dà anche ai collaboratori, allo staff del Comune e ai dirigenti, “tutti interlocutori che si sono posti in maniera positiva”. Così anche per la sicurezza: “L’esperienza, pure grazie all’ultimo incarico da prefetto, mi ha aiutato a prendere le decisioni e ho constatato grande sinergia tra tutte le Forze dell’ordine”. Così se la Notte Rosa, tra le prime situazioni affrontata dalla commissario, “sembrava un problema, tutto è andato liscio”. Stentella dunque non ricorda scogli particolarmente insidiosi affrontati: “Vedo tutto rosa- conclude- e se c’è stata qualche giornata complicata il dialogo è sempre stato proficuo. Succede quando si lavora insieme e per il bene della città”.