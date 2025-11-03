Riccione, parte l’asta benefica “Graffi di Canile 2.0”

Oggi lunedì 3 ottobre si è aperta l’asta online di “Graffi di Canile 2.0”, l’iniziativa che unisce arte urbana e solidarietà a favore del canile di Riccione di viale Albana. Durante la giornata il canile si è trasformato in un laboratorio creativo a cielo aperto: sei writers locali Burla, Tomoz, Ballestracci, Blatta, Yopoz e Jody Pinge hanno realizzato dal vivo le loro opere che da oggi sono all’asta; il ricavato sarà interamente destinato ai lavori di miglioria e ampliamento del canile, con l’obiettivo di rendere la struttura accogliente e funzionale per cani e gatti. Ciascuna tela, della grandezza di 50 centimetri per lato, parte da una base d’asta di 150 euro con rilanci minimi da 50 euro. Gli appassionati d’arte e i sostenitori degli animali avranno tempo fino al 23 novembre alle 23:59 per presentare le proprie offerte, i vincitori saranno contattati via mail la mattina del 24 novembre. Il link per accedere all’asta è https://canilediriccione.it/graffi-di-canile-2-0/