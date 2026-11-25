Si avvia verso una chiusura definitiva la lunga e complessa vicenda giudiziaria legata al parcheggio interrato del Lungomare della Repubblica. Nella seduta convocata per lunedì 30 novembre, il Consiglio comunale di Riccione sarà chiamato ad approvare una proposta di operazione finanziaria e patrimoniale complessiva che risolve le conseguenze della sentenza pronunciata lo scorso ottobre dalla Corte d’Appello di Bologna, mettendo in sicurezza i conti dell’Ente e acquisendo al patrimonio comunale l’infrastruttura sotterranea dedicata alla sosta sul litorale.

Il contenzioso trae origine dalla convenzione sottoscritta nel 2008 per la realizzazione e la gestione in finanza di progetto dell’infrastruttura sotterranea, inaugurata nel giugno 2010 nell’ambito della riqualificazione e pedonalizzazione del tratto di lungomare compreso tra piazzale Roma e piazzale San Martino, dove trovano spazio circa 625 stalli su un unico livello interrato. Dopo un primo grado favorevole al Comune presso il Tribunale di Rimini, lo scorso 15 ottobre la Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato il verdetto, dichiarando risolto il contratto e condannando l’Amministrazione al pagamento di un risarcimento base di circa 15,5 milioni di euro che, sommato a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, avrebbe comportato un esborso esecutivo immediato superiore a 18,5 milioni di euro.

Per chiudere definitivamente la vicenda ed evitare gli oneri di un ricorso in Cassazione — che comporterebbe per l’Ente un elevato rischio di soccombenza, unito all’aggravio di ulteriori interessi passivi, al blocco gestionale dell’opera e a tempi giudiziari estremamente lunghi — l’Amministrazione porta ora in aula la proposta di accordo transattivo avanzata dalla controparte, che fissa il debito complessivo a 16,5 milioni di euro. Questo risultato viene raggiunto grazie a uno sconto diretto superiore a 622mila euro, allo scomputo di oltre 1,3 milioni di euro di incassi già percepiti dal gestore tra il 2024 e il 2026, all’accollo integrale delle spese legali a carico della società e alla rinuncia totale a qualsiasi interesse o rivalutazione futura.