Riccione, parcheggi gratis in centro in dicembre: ecco le zone e i giorni

Per agevolare l’arrivo dei visitatori e gli acquisti natalizi in centro e mitigare i disagi legati al cantiere di viale Ceccarini, la giunta comunale di Riccione introduce una misura straordinaria: in alcune giornate di dicembre la sosta nelle aree finora regolate con parcometri sarà completamente libera e gratuita.

L’iniziativa, pensata per facilitare la partecipazione agli eventi natalizi e incentivare lo shopping nelle vie del centro, entrerà in vigore esclusivamente nei giorni 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 29 e 30 dicembre 2025.

La gratuità della sosta riguarderà alcune zone strategiche del centro: il parcheggio interrato di piazzale Curiel (limitatamente al piano -1), viale Catullo nel tratto tra viale Ceccarini e viale Giusti, l’area di piazzale XXV Aprile – viale Corridoni dalla zona di viale Molari al civico 4/N, e viale Dante, nel tratto compreso tra viale Boito e viale Galli. Una rete di parcheggi distribuita nel cuore della città, studiata per rendere quanto più semplice possibile l’accesso al centro in un periodo particolarmente delicato per la viabilità.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha voluto sottolineare come questa non sia solo una misura promozionale, ma anche un gesto concreto di vicinanza verso i commercianti del centro. “Sappiamo bene che il cantiere per la realizzazione del nuovo viale Ceccarini sta comportando inevitabili disagi per le nostre attività” - ha dichiarato la sindaca -. Rendere gratuiti i parcheggi in queste giornate cruciali di dicembre è un modo per andare incontro ai nostri commercianti, facilitando l’afflusso di visitatori e clienti. Questa misura, inoltre, si aggiunge al significativo taglio del 50 per cento sulla Tari che abbiamo già garantito alle attività direttamente impattate dai lavori, confermando il nostro impegno a sostenerli in questa fase di rinnovamento urbano”.