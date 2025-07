Riccione. Palestre e palazzetto, al via gli interventi di manutenzione

Tre importanti interventi di manutenzione e riqualificazione stanno interessando in questi giorni altrettanti impianti sportivi scolastici della città di Riccione. Le palestre interessate si trovano in viale Alghero, viale Einaudi e viale Bergamo, e ciascun intervento risponde a esigenze specifiche emerse nel tempo o a seguito di eventi eccezionali. I lavori hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la funzionalità delle strutture, rendendole sempre più adatte ad accogliere non solo l’attività fisica durante l’orario scolastico, ma anche corsi e attività sportive nelle fasce pomeridiane.

Nuova pavimentazione in linoleum per la palestra di viale Alghero

Nella palestra di viale Alghero sono in corso i lavori per la sostituzione della pavimentazione, con la rimozione del vecchio fondo e l’installazione di un nuovo rivestimento in linoleum, materiale scelto per le sue caratteristiche di resistenza, sicurezza e facilità di manutenzione. Il nuovo pavimento migliorerà la qualità dell’esperienza sportiva per studenti e utenti, offrendo al contempo un ambiente curato e moderno.

Efficienza energetica e sostenibilità: luci LED in viale Einaudi

La palestra di viale Einaudi è invece oggetto di un intervento orientato all’efficientamento energetico, con la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione. Le vecchie lampade saranno rimpiazzate da nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED, in grado di garantire un’illuminazione ottimale, riducendo al contempo i consumi energetici e i costi di gestione. Un intervento che va nella direzione della sostenibilità ambientale, senza rinunciare alla funzionalità.

Viale Bergamo: impermeabilizzazione del tetto e risanamento delle strutture a vista

Più complesso l’intervento in corso presso la palestra di viale Bergamo, già oggetto di un intervento di impermeabilizzazione del tetto lo scorso autunno in seguito ai danni provocati dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Ora i lavori attualmente in corso, prevedono la complessiva impermeabilizzazione della copertura con una nuova guaina in quanto quella esistente risulta deteriorata, il risanamento delle strutture a vista in cemento armato della palestra in quanto localmente ammalorate da fenomeni di distacco del copriferro per effetto dell’ossidazione dei ferri, oltre ad altri interventi di pulizia come quella delle vetrate delle finestre alte e delle relative banchine e la pulizia straordinaria delle pannellature acustiche fonoisolanti. A completamento dell’intervento verrà effettuata la tinteggiatura interna delle parti danneggiate dalle infiltrazioni di acque meteoriche al fine di restituire piena funzionalità a un impianto fondamentale per la comunità sportiva locale.

Relamping e nuova tinteggiatura per il palazzetto di viale Forlimpopoli

Hanno preso avvio questa mattina, mercoledì 9 luglio, gli interventi di manutenzione straordinaria al palazzetto del Centro sportivo Nicoletti. I lavori prevedono la tinteggiatura completa dell’impianto e la sostituzione degli corpi illuminanti, ormai obsoleti, con nuove lampade a led, più efficienti dal punto di vista energetico e nella resa della luminosità.

A questi lavori faranno seguito durante l’estate altri interventi di manutenzione in altre strutture sportive.

L’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola, sottolinea l’importanza di questi interventi per il tessuto scolastico e sportivo cittadino: «Questi lavori rappresentano un passo concreto verso la riqualificazione del nostro patrimonio sportivo scolastico. Le palestre non sono solo luoghi di attività fisica durante l’orario scolastico, ma spazi di aggregazione e crescita anche nel pomeriggio, grazie ai numerosi corsi e attività extrascolastiche che vi si svolgono. Investire nello sport significa investire nei nostri giovani e nel futuro della città. Con questi interventi, il Comune di Riccione conferma il proprio impegno nel garantire impianti sicuri, moderni e all’altezza delle esigenze della cittadinanza, promuovendo uno stile di vita sano e attivo a partire dalla scuola».