Riccione, palestra di viale Ionio: dopo oltre due anni ripartono i lavori

Riprenderanno domani, mercoledì 27 novembre, i lavori al cantiere della palestra di viale Ionio di Riccione, interrotti nel giugno 2022 a causa dell’inadempienza della società appaltatrice, per la quale si era reso necessario risolvere il contratto. Dopo la sospensione, l’amministrazione comunale ha avviato un nuovo iter per consentire la ripresa dei lavori e mettere in sicurezza la struttura.

La prima fase degli interventi prevede il rifacimento del tetto, un’operazione necessaria per preservare la palestra ed evitare il degrado della struttura in legno esistente. I lavori per il tetto richiederanno circa 15 giorni, condizioni meteorologiche permettendo. Successivamente si procederà con il rifacimento del cappotto termico e degli infissi, con l’obiettivo di completare questa prima fase di messa in sicurezza dell’edificio tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025.

“Questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la tutela e la valorizzazione di una struttura importante per la comunità - argomenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. L’amministrazione comunale sta seguendo con attenzione la ripresa dei lavori, consapevole della necessità di proteggere un patrimonio che, in futuro, tornerà a essere a disposizione della collettività”.