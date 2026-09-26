Riccione, palestra di Viale Abruzzi, partiti i lavori: “Un impianto di altissimo livello per la ginnastica artistica”

Ha preso il via il cantiere per l’ampliamento e la riqualificazione della palestra di viale Abruzzi, un intervento importante per il potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina. I lavori consentiranno di trasformare la struttura in un polo di riferimento ancora più attrattivo per la ginnastica artistica, disciplina che ha trovato a Riccione la sua sede d’elezione.

Il cuore del progetto prevede la realizzazione di una nuova ala esterna pensata per superare gli attuali limiti di spazio e rispondere alle cresciute esigenze degli atleti. Il nuovo corpo di fabbrica ospiterà aree d’allenamento di dimensioni idonee anche agli standard della ginnastica internazionale e includerà una postazione dedicata alla fisioterapia e alla preparazione atletica. L’opera comprende inoltre il restyling in chiave accessibile e inclusiva degli spogliatoi e l’installazione di una vasca per il recupero delle acque piovane, mirata a migliorare l’efficienza idrica della struttura. Sono previste anche aree parcheggio per persone con disabilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’ambizioso restyling è frutto di una sinergia tra l’amministrazione comunale, la Federazione Ginnastica, l’associazione Ginnastica Riccione e la direzione tecnica della Nazionale azzurra.

L’opera si inserisce nel percorso avviato dal Comune di Riccione attraverso l’adesione al bando della Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione delle infrastrutture sportive. Un’iniziativa che ha permesso all’ente di aggiudicarsi un finanziamento regionale di 500.000 euro, coprendo la parte principale dell’investimento complessivo, pari a 800.000 euro (con una quota restante di 300.000 euro sostenuta dal bilancio comunale).

“La partenza di questo cantiere rappresenta un momento fondamentale per lo sport riccionese e un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani – hanno sottolineato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore allo Sport, Simone Imola –. La palestra di viale Abruzzi è già la casa di atleti straordinari e una fucina di talenti che porta il nome di Riccione ai vertici della ginnastica nazionale. Con la realizzazione di questa nuova ala, doteremo la città di un impianto moderno, inclusivo e ad altissimo standard prestazionale, capace di accogliere eventi, allenamenti e collegiali di livello internazionale. Creare spazi sportivi all’avanguardia significa non solo sostenere l’eccellenza sportiva, ma anche riaffermare il valore sociale, educativo e formativo che lo sport incarna per tutta la nostra comunità”.