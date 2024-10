Riccione, palestra di viale Abruzzi: affidati i lavori dell’impianto fognario

Il Comune di Riccione annuncia l’affidamento dei lavori di ripristino dell’impianto fognario della palestra di viale Abruzzi, gravemente danneggiata a causa dell’alluvione del maggio 2023. Gli eccezionali eventi meteorologici che avevano colpito la città di Riccione nella prima giornata di forti piogge avevano provocato danni significativi, rendendo urgente un intervento per ripristinare la piena funzionalità della struttura.

Questi lavori fanno parte di un piano straordinario di ricostruzione, finanziato con oltre 211.000 euro dal Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, datato 20 settembre 2023. Questa somma sarà utilizzata per il ripristino non solo della palestra di viale Abruzzi, ma anche della palestra di Viale Alghero e di una struttura geodetica polivalente.

Il progetto prevede diverse operazioni, tra cui la demolizione e la sostituzione di pozzetti e canalizzazioni, il ripristino della pavimentazione esterna e la sostituzione dei battiscopa danneggiati. L’importo complessivo per i lavori relativi alla palestra di viale Abruzzi ammonta a 65.000 euro.

L’assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici, Simone Imola, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’avvio di questi lavori. Una dopo l’altra, tutte le nostre strutture sportive colpite dall’alluvione del 2023 vengono sistemate, come già annunciato per la palestra di viale Bergamo. È fondamentale garantire che gli impianti siano pronti e sicuri per i nostri cittadini e per le tante associazioni sportive che ne fanno uso”.