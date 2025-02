Riccione Padel Arena; ecco 5 campi aperti dalle 9 alle 23

Un centro sportivo all’avanguardia, dotato di tutti i comfort per lo sport e un programma di attività sportive e ricreative che abbraccia tutte le fasce d’età e di categoria, dai principianti agli agonisti: è la nuova “Riccione Padel Arena” al Marano.

Sono terminati i lavori del secondo stralcio del progetto di riqualificazione del centro sportivo comunale del Marano che ha portato al completamento del polo sportivo. Tra le strutture realizzate che completano l’ambizioso progetto, spiccano la club house, l’area relax, la sala polivalente, le docce e i servizi, gli spogliatoi e la segreteria, tutti progettati per garantire il comfort e un’esperienza di alto livello agli utenti.

L’intervento sul vecchio impianto del Marano fa parte di un progetto di project financing per la riqualificazione e gestione del nuovo centro sportivo, affidato a Riccione Beach Arena. L’obiettivo è stata la rigenerazione di uno spazio urbano dismesso e in stato di degrado, creando una struttura moderna in linea con la vocazione ricreativa, sportiva e turistica della zona del Marano.

Il centro sportivo, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23, è dotato di cinque campi da padel di dimensioni regolamentari, tre dei quali sono coperti per l’uso invernale, e un campo scoperto per il calcio a 5 e il tennis in erba sintetica. Il centro propone corsi per adulti e bambini, principianti e agonisti.

Lo staff di Riccione Padel Arena sta organizzando un ricco programma di attività tra cui anche diverse promozioni ed eventi pensati per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla pratica sportiva e al padel: dagli open day dedicati a chi desidera scoprire il centro sportivo alle promozioni speciali per l’avviamento allo sport con un’attenzione particolare ai giovanissimi. Tra gli eventi in programma: domenica 23 febbraio la festa di carnevale al Grand Hotel e il torneo di categoria mista, un’opportunità imperdibile per divertirsi e mettersi alla prova. A breve sarà in programma anche l’inaugurazione della sala polivalente dedicata agli associati che ospiterà corsi di pilates in collaborazione con il Centro pilates Riccione.

“Siamo felici e orgogliosi di annoverare tra le strutture sportive di Riccione anche questo nuovo centro, nato grazie a un importante progetto che si integra con l’ampio piano di riqualificazione che sta intraprendendo l’amministrazione comunale di Riccione - ha dichiarato l’assessore allo Sport, Simone Imola -. Questo nuovo polo sportivo si inserisce in un contesto urbano altamente vocato allo sport, al turismo e alle attività ricreative contribuendo a implementare così l’offerta turistica e sportiva del Marano e della città”.