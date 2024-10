Riccione, ospedale Ceccarini: i lavori al nuovo parcheggio partono lunedì 28 ottobre

Lunedì 28 ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nell’area circostante l’ospedale Ceccarini, lato via Frosinone. Questo intervento, mirato a facilitare la mobilità e a rendere più ordinata ed efficiente la gestione del traffico urbano, è frutto dell’accordo tra l’Ausl e il Comune di Riccione per la realizzazione del parcheggio al servizio della comunità.

“Da anni si attendeva una soluzione per il problema della circolazione intorno all’ospedale. La realizzazione del nuovo parcheggio garantirà maggiore accessibilità e comfort a chiunque debba recarsi presso la struttura sanitaria, oltre a ridurre la pressione sul traffico locale - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini - questo intervento conferma il nostro impegno a migliorare i servizi e la qualità della vita nel nostro territorio.”

Lo scorso luglio è stato approvato il Quadro esigenziale e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione del parcheggio. “Lunedì prossimo partirà il primo step del lavori, a carico dell’Ausl – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Imola -. Una volta conclusa questa fase, procederemo con la sottoscrizione dell’accordo tra l’Ausl e il Comune di Riccione che ci permetterà di avviare la seconda fase dei lavori a carico del nostro Comune”.

Il primo step dei lavori, realizzati dall’Ausl a proprie spese, riguarderà la bonifica dell’area liberata dalla demolizione della palazzina che in passato ospitava la dermatologia, e la posa del primo strato di fondazione propedeutico alla realizzazione del futuro parcheggio. I lavori inizieranno lunedì 28 ottobre e avranno una durata stimata tra i 7 e i 10 giorni.

Il nuovo parcheggio sorgerà su di un’area complessiva di circa 2.850 metri quadri e offrirà un totale di 84 nuovi posti auto di cui 9 riservati a persone con disabilità, 2 posteggi rosa per donne in gravidanza o con bambini al seguito fino a 12 mesi d’età, 2 per sosta auto con ricarica elettrica. La sosta per cicli e motocicli sarà prevista sotto la tettoia esistente, con una capacità di 20 unità.

L’attuale marciapiede di viale Frosinone sarà successivamente ampliato per realizzare una pista ciclabile monodirezionale protetta. Tutti i percorsi pedonali saranno collegati al parcheggio e all’ospedale con l’abbattimento delle barriere architettoniche.