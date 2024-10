Riccione, opere pubbliche: piano triennale da 77 milioni

“Il futuro di Riccione prende forma attraverso un piano ambizioso e sostenibile, capace di regalare una nuova cartolina alla nostra città - sottolinea la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Il Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, con un investimento complessivo di 77 milioni di euro, rappresenta un impegno concreto verso il rinnovamento urbano, la valorizzazione del nostro patrimonio e una qualità di vita più alta per i cittadini. Vogliamo una città che sia allo stesso tempo più moderna, più verde e più inclusiva, un luogo dove la modernità si sposa con il rispetto per l’ambiente e la comunità”.

La Giunta di Riccione ha approvato il quadro complessivo degli interventi che l’amministrazione comunale ha in programma per il prossimo triennio per riqualificare e rigenerare la città di Riccione. Il documento traccia la mappa degli interventi e delle priorità dei lavori pubblici che interesseranno la città nei prossimi anni con un piano degli investimenti complessivi di quasi 77 milioni di euro suddivisi così: 22,9 milioni per il primo anno, 32,3 milioni per il 2025 e 21,6 milioni per il 2027.

Il programma triennale parte dal 2025 con alcuni importanti e strategici interventi per Riccione sotto la direzione del Settore Urbanistica e Ambiente in quanto cardini della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del nuovo Piano Urbanistico Generale. I progetti principali al via dal prossimo anno, che contribuiranno a dare un volto nuovo alla città, attrattivo, smart e resiliente ai cambiamenti climatici, riguardano la rigenerazione urbana di viale Ceccarini, per cui sono stati previsti circa 8,7 milioni di euro, di cui 4,7 milioni di euro per i primi due stralci che verranno avviati nel 2025 e la realizzazione del nuovo Lungomare Sud per un investimento di 3,1 milioni di euro nei prossimi due anni.

Il cantiere per il primo stralcio dei lavori su viale Ceccarini, che interesserà il tratto tra viale Milano (compreso) e il lungomare, prenderà il via nel mese di gennaio 2025 per terminare entro l’inizio della stagione estiva. I lavori continueranno nei due anni successivi, nei periodi compresi tra l’autunno e la primavera, per terminare prima dell’estate del 2027.

Il progetto del Lungomare Sud prevede la realizzazione della Ciclovia Adriatica in sede protetta con materiale permeabile e la riqualificazione del percorso pedonale in continuità con il lungomare esistente e l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche lungo viale Torino. L’intervento di rigenerazione dell’area prevede anche la realizzazione di una barriera verde tra la strada e il percorso ciclabile e pedonale.

“Interventi strategici come la rigenerazione green e digitale di viale Ceccarini e la realizzazione del nuovo Lungomare Sud - aggiunge l’assessore ad Urbanistica, Ambiente e Rigenerazione Urbana Christian Andruccioli - sono centrali per raggiungere la nostra vision futura della città, dando una forte identità ai luoghi, definendo nuovi paesaggi urbani che siano spazi di socialità e adattamento ai cambiamenti climatici, fruibili, attrattivi, creativi e partecipati. Questi progetti non solo doneranno un nuovo volto alla nostra città, ma rafforzeranno la sua capacità di essere sostenibile, accessibile e accogliente per tutti. Inoltre, l’attenzione alla mobilità sostenibile, con la realizzazione di nuove ciclovie e spazi pedonali, e la valorizzazione del verde urbano, come nel progetto del Lungomare Sud, contribuiranno a migliorare la qualità della vita per i residenti e ad accogliere in modo più inclusivo i visitatori”.