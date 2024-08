Riccione On Stage 2024: sabato 24 agosto il gran finale

Gran finale sabato 24 agosto per Riccione On Stage 2024. Dopo un mese intenso di sport, musica e divertimento si chiude un’edizione bella più che mai dell’evento a firma Radio Deejay, la conferma di un format capace di sintonizzarsi perfettamente con il pubblico, quello della radio, quello che arriva ogni giorno per allenarsi con Play Deejay, quello che si dà appuntamento di sera in piazzale Roma per cantare e ballare le hit dell’estate. Una maratona musicale che ha visto alternarsi sul palco i cantanti emergenti e moltissimi big, tra cui Mahmood, Anna, Coma_Cose, Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Alfa e Tananai e che chiude sabato sera (inizio ore 21.15) con la proclamazione del vincitore del contest e quattro super ospiti: Cara, Malika Ayane, Alex Wyse, Fred De Palma.

Che spettacolo giovedì sera

Una conclusione preceduta da una serata magica e piena di emozioni, quella del 22 agosto, in cui oltre allo spettacolo travolgente di Gabbani, Tananai e Paolo Santo il palcoscenico di Riccione ha ospitato le tre atlete della nostra ginnastica artistica che hanno trionfato alle Olimpiadi di Parigi: Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, accompagnate dal loro allenatore Marco Campodonico. Le tre fate azzurre sono infatti in città in questi giorni, come accade ogni estate, per allenarsi insieme alla Ginnastica Riccione Academy e per dedicarsi finalmente anche un po’ alle vacanze, tra la spiaggia e gli scivoli di Aquafàn, dove giovedì mattina Rudy Zerbi ha intervistato in radio Alice e Asia D’Amato.

Il programma di sabato

Ma veniamo al programma dell’ultimo appuntamento del 2024, condotto come sempre da Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli, che introdurranno l’esibizione dei finalisti del contest sottoposta al giudizio di una giuria di professionisti dell’industria musicale. Sono state oltre 900 le candidature arrivate per contendersi il podio e un premio sempre più ambito, un mese di rotazione del proprio brano sulle frequenze di Radio Deejay.

Ad affiancare i giovani musicisti ci saranno, come anticipato, quattro special guest. Cara, all’anagrafe Anna Cacopardo, è una cantautrice che ha debuttato nel 2019 ed emerge nel 2020 con il singolo Le feste di Pablo, ripubblicato successivamente con la collaborazione di Fedez (oltre 20 milioni di stream su Spotify e più di 9 milioni di visualizzazioni su YouTube). Il suo ultimo brano è Giulia, uscito a inizio giugno.

Tra le voci più belle e raffinate della musica italiana, anche Malika Ayane è un’affezionata al palcoscenico di Riccione e la sua partecipazione è sempre molto coinvolgente e ad alto tasso di energia. Il suo nuovo singolo si intitola Sottosopra, scritto e composto con Andrea Bonomo e Pacifico, un brano che mette in luce ancora una volta la capacità di innovare e rinnovarsi di un’artista originale, interprete di gioielli come Sospesa, Controvento, Come foglie, Ricomincio da qui, Adesso e qui (nostalgico presente), Senza fare sul serio, Tempesta, Ti piaci così.

Alex Wyse - nome d’arte di Alessandro Rina - arriva invece da Amici (edizione 2021) e grazie a quella partecipazione uscì il suo primo EP Non siamo soli. Il suo ultimo singolo è Gocce di limone.

Passione è il nuovo singolo di Fred De Palma, una bachata tutta da ballare per l’interprete italiano della musica latina, con 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro e collaborazioni con artisti nazionali e internazionali che lo portano spesso in tour anche in Europa.

Sabato è l’ultimo giorno anche per allenarsi con Play Deejay, il programma sportivo di Riccione On Stage che ha visto ogni giorno centinaia di persone partecipare a corsi di ogni tipo, dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, tenuti da trainer professionisti con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino e la collaborazione di Technogym.

L’ultima sessione di workout prevede alle 6.30 yoga, alle 18 fit mobility, alle 18.30 run e alle 19 high intensity training. Tutte le lezioni sono gratuite, è sufficiente prenotarsi sull’app di Technogym.