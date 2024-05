Riccione, oltre 500 nuovi parcheggi: ecco il piano

Oltre cinquecento nuovi parcheggi a disposizione di turisti e residenti nella zona sud di Riccione. Lo annuncia il Comune in una nota. Quattrocento posti auto sono ricavati tra i viali Da Verrazzano e Vespucci, in prossimità della rotonda delle farfalle, grazie a un accordo con gli eredi Ceschina. A questi si aggiungono cento parcheggi tra il Romagna Family Village e la ferrovia a seguito di un’intesa sottoscritta con i titolari del Club del Sole. Infine, come richiesto dagli operatori della zona, circa cento posti auto lungo viale Torino vengono messi a pagamento, a prezzo calmierato, al fine di consentire la sosta a rotazione (prima erano sempre occupati) a turisti e riccionesi.

“A nome dell’amministrazione comunale di Riccione - argomenta l’assessore alla Viabilità Simone Imola - devo un grande ringraziamento agli eredi Ceschina e ai titolari del Club del Sole, gestori del Romagna Family Village, che ci hanno consentito di raggiungere un grande risultato: nella zona sud della nostra città ci saranno oltre cinquecento nuovi parcheggi. E altri cento verranno messi a rotazione e dunque saranno finalmente disponibili per residenti e turisti”.

Cento posti tra Romagna Family Village e ferrovia

Il Comune di Riccione ha sottoscritto un accordo operativo e una convenzione urbanistica a seguito del quale il Club del Sole ha ceduto un’area compresa tra il Romagna Family Village la ferrovia da cui verranno ricavati circa cento posti auto (a fruizione libera) con un ingresso da viale San Gallo.

I quattrocento posti a ridosso dell’area del luna park

L’amministrazione comunale è riuscita a stringere un accordo con la famiglia Ceschina per avere in comodato d’uso l’area di sosta compresa tra i viali Vespucci e Da Verrazzano e la rotatoria delle farfalle. I parcheggi saranno a pagamento al prezzo calmierato di 60 centesimi all’ora (3 euro per tutto il giorno) dalle 8 alle 20.

Cento parcheggi lungo viale Torino

L’amministrazione comunale di Riccione ha accolto la richiesta dei gestori delle attività che si trovano lungo viale Torino dal confine con il territorio comunale di Misano Adriatico a viale San Gallo: i circa cento posti auto ubicati sul lato monte di viale Torino saranno messi a pagamento (strisce blu con parcometri). La richiesta degli esercenti è stata dettata dal fatto che i parcheggi venivano occupati costantemente anche in ragione del fatto che erano gli unici gratuiti della zona: i clienti di spiagge e ristoranti non trovavano mai posti liberi. I parcheggi di quel tratto di viale Torino saranno a pagamento dalle 8 del mattino alle due di notte al prezzo di 60 centesimi l’ora, 3 euro per l’intera giornata.

Gli abbonamenti per i titolari delle attività

Per entrambi i parcheggi, sia quello adiacente a viale Giovanni Da Verrazzano che le aree di sosta di viale Torino, ogni attività potrà sottoscrivere fino a un massimo di due abbonamenti stagionali (per il periodo dal primo giugno al 15 settembre) al prezzo di 150 euro l’uno.