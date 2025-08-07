Riccione, occupavano abusivamente il suolo pubblico senza avere mai chiesto il permesso: multate dieci attività

La Polizia locale di Riccione, effettuando verifiche lungo i principali assi commerciali, ha sanzionato dieci attività economiche che non avevano mai presentato alcuna istanza per il rilascio di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, occupando invece con tavoli, sedie e attrezzature su delle aree destinate al pubblico passaggio. Queste attività sono state sanzionate ai sensi del Codice della strada e ai titolari è stata intimata la rimozione delle opere abusive a proprie spese. A tali accertamenti seguiranno opportuni controlli mirati per verificare l’ottemperanza a tale obbligo con l’eventuale e conseguente segnalazione alla Prefettura per l’emissione dell’ordinanza di rimozione coattiva nel caso di accertata inadempienza.

La sindaca potrà ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese, e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni. In ogni caso è scattata la segnalazione alla Guardia di Finanza in quanto l’occupazione abusiva era praticata al fine di scopi commerciali e tale illecito prevede la chiusura condizionata dell’esercizio. Tali occupazioni infatti, oltre alla carenza del titolo abilitativo, arrecano grave pregiudizio alla sicurezza stradale dei pedoni, determinando anche pericoloso intralcio alla circolazione dei veicoli.