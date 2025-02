Riccione, nuovo viale Ceccarini: via ai lavori

Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione di viale Ceccarini e del Lungomare del Sole a Riccione. Erano presenti la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale per il via al progetto che punta a rilanciare l’immagine del ‘salotto’ della città romagnola con un investimento pari a 16 milioni di euro. “Dopo quasi quarant’anni dall’ultima grande trasformazione di viale Ceccarini, che nel 1989 divenne pedonale, diamo il via a un nuovo capitolo per la nostra città”, ha dichiarato la prima cittadina.

L’intervento prevede la riqualificazione del viale e della prima parte di viale Dante con un finanziamento di 9,38 milioni di euro, mentre per il Lungomare del Sole sono stati stanziati 6,3 milioni. Il primo stralcio dei lavori terminerà entro il 30 maggio, in tempo per la stagione estiva. Le fasi successive proseguiranno negli autunni 2025 e 2026 per completare l’opera entro la primavera del 2027. Il progetto prevede nuove aree pedonali, verde urbano e un design moderno.

Da semplice collegamento tra il centro storico e la zona mare, dalla fine dell’Ottocento si trasformò divenendo un simbolo di eleganza con la costruzione dei primi villini e mondanità. Nel 1912 fu intitolato alla benefattrice americana Maria Boorman Ceccarini. “Questo intervento non è solo un’opera di riqualificazione urbana, ma un vero e proprio investimento sul futuro di Riccione”, ha aggiunto la sindaca Angelini.