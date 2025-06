Riccione, nuovo viale Ceccarini: inaugurato il primo tratto VIDEO

Si è tenuta ieri sera l’inaugurazione del primo tratto del nuovo viale Ceccarini: un momento atteso e partecipato che ha richiamato tante persone nel cuore della città per assistere al simbolico taglio del nastro e immergersi nella magia della nuova promenade. Un intervento che segna un passaggio epocale per Riccione. Il nuovo tratto del viale – compreso tra il Lungomare della Repubblica e viale Milano – è stato pensato come una vera e propria “Oasi” urbana: un luogo dove l’architettura incontra la natura e ogni dettaglio – dalle sedute in legno arcuato agli scenografici “pali Ceccarini”, fino alla pavimentazione in travertino “a tessuto” – contribuisce a definire un ambiente raffinato, accogliente e vivo, progettato dallo studio Laprimastanza.