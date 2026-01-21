Riccione, nuovo viale Ceccarini, il Comune assicura: “I tempi saranno rispettati”

Potenziate le squadre al lavoro, il cronoprogramma di Viale Ceccarini sarà rispettato. Lo assicura il Comune in una nota. “Nei giorni scorsi la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli e i tecnici dell’amministrazione comunale hanno incontrato i progettisti dello studio Laprimastanza, il responsabile del cantiere e il responsabile della ditta esecutrice per fare il punto sull’andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma concordato con esercenti, commercianti e residenti del centro. Dall’incontro è emersa la conferma delle tempistiche annunciate lo scorso settembre”.

Il cantiere è articolato in due lotti: il primo, compreso tra viale Milano e viale Gramsci, sarà concluso entro Pasqua; il secondo, da viale Gramsci a viale Dante – comprendente anche un tratto di viale Gramsci e piazzetta del Faro – sarà fruibile entro l’inizio dell’estate.

“Per rispettare le tabelle di marcia, - continua la nota - l’amministrazione ha concordato con la ditta un potenziamento delle squadre di operai presenti in cantiere, compatibilmente con le diverse fasi di lavorazione, tenendo conto che non sempre è possibile la compresenza di più maestranze. Il secondo lotto, tra viale Gramsci e viale Dante, aprirà lunedì 26 gennaio, con un ritardo di 19 giorni rispetto alla tabella iniziale. Una scelta condivisa per non ostacolare le attività economiche nel periodo conclusivo delle festività natalizie e di inizio anno e in occasione del Sigep, che ha portato a Riccione un elevato numero di presenze. La ditta esecutrice si è impegnata a recuperare il ritardo, pur facendosi carico delle lavorazioni aggiuntive, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la fine di maggio. Entro quella data, l’intera area sarà comunque pienamente percorribile”.

“Abbiamo accettato e portato avanti la sfida di cambiare il volto della parte più nobile e conosciuta di Riccione – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli –. È un progetto ambizioso, che inevitabilmente comporta disagi, ma disagi finalizzati a un obiettivo strategico per tutta la città. Il presidio del cantiere è costante proprio per offrire certezze e garanzie ai residenti e agli operatori economici, che hanno bisogno di tempi chiari per programmare le proprie attività. L’amministrazione è dalla loro parte e continuerà a seguire passo dopo passo l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di inaugurare il nuovo tratto di viale Ceccarini nel mese di giugno, come previsto”.