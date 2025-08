Riccione. Nuovo regolamento per i Servizi per l’infanzia

Il Consiglio Comunale di Riccione ha approvato il 29 luglio il nuovo Regolamento che ridefinisce l’intero sistema educativo 0-6 anni, integrando nidi, centri estivi e mensa scolastica.

Le principali novità

Accoglienza dai 3 mesi: Il Nido Rodari attiverà una sezione “lattanti” con spazi e personale specializzato, rispondendo alle esigenze delle famiglie di conciliare vita e lavoro fin dai primi mesi.

Orario esteso: I nidi comunali offriranno 8 ore giornaliere effettive con possibilità di ingresso dalle 7:45, garantendo l’accesso ai contributi regionali ed europei.

Riorganizzazione dell’offerta: L’Amministrazione punta sui nidi comunali, rivedendo gradualmente le convenzioni esterne in base ai reali bisogni del territorio.

Maggiore inclusione: Percorsi personalizzati per bambini con disabilità e coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso sportelli e momenti di consulenza.

Rete territoriale: Nasce il Comitato per l’Alleanza Educativa che coordina Comune, scuole, nidi pubblici e privati per una governance condivisa.

Il commento dell’assessora

«Questo Regolamento esprime una visione politica forte che riconosce nei servizi per l’infanzia uno snodo fondamentale per il futuro della comunità -, ha dichiarato la vicesindaca Sandra Villa -. In un tempo di calo demografico, Riccione sceglie di investire nella qualità dell’educazione 0-6, nell’inclusione e nella trasparenza, mettendo al centro famiglie, bambini ed educatrici.»