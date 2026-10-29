Riccione, nuovo ponte sul Marano: il cantiere riparte lunedì 9 novembre

A Riccione dopo la realizzazione e l’apertura del nuovo ponte sul Marano lungo viale D’Annunzio, i lavori erano stati temporaneamente sospesi per la stagione estiva al fine di garantire la regolare circolazione e accogliere i flussi turistici. Adesso l’opera giunge alla sua fase finale con gli ultimi interventi di completamento e finitura. Per creare il minor impatto possibile sulla viabilità cittadina e sui collegamenti con Rimini, verrà riaperto il cantiere lunedì 9 novembre, al termine della fiera Ecomondo che si svolgerà dal 3 al 6 novembre, scongiurando così disagi durante le giornate di massimo traffico.