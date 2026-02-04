Riccione, nuovo Centro per l’impiego, telecamere e viabilità più sicura: così ripartono Fontanelle, Abissinia e Villa Alta

Un incontro affollato con circa 200 persone a confronto con i componenti della giunta. Una sala affollata e un dialogo aperto hanno segnato il debutto di “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, il ciclo di incontri della Giunta comunale nei quartieri. Martedì sera, presso il Centro di Quartiere di viale Sicilia, la sindaca Daniela Angelini e la squadra di governo della città hanno presentato la visione della Riccione di domani: una città che rigenera non solo gli spazi, ma anche il tessuto sociale ed economico.