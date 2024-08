Riccione, nuovo centro per l’impiego: accordo tra Comune e Agenzia regionale per il lavoro

Un altro importante passo avanti è stato compiuto dall’amministrazione comunale di Riccione per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego, che occuperà gli spazi ristrutturati dell’ex scuola delle Fontanelle in viale Puglia.

La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, che attua di fatto il piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro contemplato dal decreto ministeriale 74/2019.

Lo schema di accordo, con il quale il Comune darà in concessione d’uso gratuito lo stabile di viale Puglia all’Agenzia regionale, definisce l’importo del finanziamento per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego in 2 milioni e 300 mila euro, di cui un milione e 400 mila a carico dell’Agenzia regionale per il lavoro e la restante somma a carico del Comune.

La realizzazione del nuovo centro a Riccione rientra tra i progetti del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) della Regione Emilia-Romagna e sarà finanziata dai fondi del programma NextGeneration dell’Unione Europea.

L’accordo tra il Comune di Riccione e l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna ha l’obiettivo di migliorare i servizi e gli strumenti dell’attuale Centro per l’impiego, per garantire a tutti i cittadini e agli utenti elevati standard delle prestazioni attraverso un efficiente supporto strutturale in una sede moderna, rinnovata e sostenibile.

“È solo attraverso un impegno coordinato e risorse adeguate che sarà possibile rispondere alle crescenti esigenze di chi è in cerca di lavoro e di opportunità - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola -. Il progetto per il nuovo Centro per l’impiego rappresenta anche un’occasione importante per dare nuova vita a un punto strategico della città, accanto a importanti arterie che collegano Riccione alla zona sud della provincia e all’entroterra, e costituisce anche un importante intervento di rigenerazione urbana e di ristrutturazione del patrimonio storico del Comune”.

Il progetto per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego si basa sulla riqualificazione e ristrutturazione del vecchio edificio di viale Puglia, ormai in disuso. In particolare, il progetto si basa sul miglioramento dell’efficienza energetica a favore della sostenibilità ambientale e sull’ampliamento della superficie su due lati che, sviluppandosi nel parco di pertinenza, conserveranno la struttura originale della ex scuola al fine di preservarne gli elementi storici e tipici degli anni di costruzione. Entro fine anno è prevista la gara pubblica per l’affidamento dei lavori, mentre il termine della ristrutturazione è previsto per la primavera del 2026.