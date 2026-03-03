Riccione, nuovi marciapiedi nel quartiere Abissinia

RICCIONE. È stato avviato ieri mattina, lunedì 2 marzo, un intervento di riqualificazione nel quartiere Abissinia di Riccione. I lavori, che termineranno entro l’inizio della stagione estiva, puntano a migliorare il decoro urbano del quartiere e la viabilità urbana oltre a garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Gli interventi riguardano il quadrilatero compreso tra i viali Michelangelo, Vespucci, Cellini e la ferrovia dove sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi, avviati dopo la recente sostituzione della rete idrica effettuata da Hera, già conclusa. In questi giorni le squadre di Geat, che si occupano dei lavori sui marciapiedi, stanno intervenendo lungo viale Vespucci.

Dopo la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali i lavori procederanno con il completo rifacimento degli asfalti nelle strade comprese all’interno del quadrilatero ripristinando le condizioni ottimali di scorrimento e sicurezza per veicoli e biciclette. A completamento dell’opera sarà realizzata la nuova segnaletica, sia verticale che orizzontale.

«Questo intervento vuole restituire al quartiere Abissinia maggiore sicurezza, vivibilità e decoro urbano. Si tratta di un progetto che ci consente di riqualificare in maniera organica i servizi e i marciapiedi così come la viabilità del quartiere, mettendo al centro la fruibilità degli spazi urbani sia a beneficio dei cittadini che dei turisti – hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Questo intervento si inserisce in un più ampio e complesso programma di riqualificazione che interessa tutti i quartieri di Riccione e mette al centro i cittadini e la qualità della vita. È così che ci immaginiamo la città che cambia: più accessibile per tutti, più curata, più sicura e attenta alla vita di chi la abita ogni giorno e di chi la visita da turista».