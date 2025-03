Riccione, nuove linee guida per il patrimonio arboreo cittadino

Il Comune di Riccione ha definito nuovi indirizzi per la salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino, ponendo al centro delle politiche ambientali la tutela degli alberi esistenti, la valutazione preventiva di soluzioni alternative agli abbattimenti e un maggiore coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e delle reti professionali tecniche.

Le nuove linee guida, in linea con la strategia del Piano urbanistico generale (Pug) “Riccione Città Green”, prevedono che per tutti gli interventi pubblici che implichino abbattimenti di alberature sia obbligatorio anticipare la fase progettuale con un’analisi delle possibili alternative. In particolare, si dovranno considerare soluzioni progettuali che evitino l’abbattimento privilegiando, quando possibile, interventi di desigillazione del suolo e mitigazione dell’isola di calore. Il servizio Verde del Comune sarà coinvolto fin dall’inizio e dovrà esprimere il proprio parere prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

“Non possiamo più permetterci di considerare l’abbattimento degli alberi come una soluzione ordinaria. Le nuove disposizioni garantiscono un cambio di passo nelle scelte progettuali, ponendo la tutela del verde come elemento imprescindibile per la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità ambientale della città”, dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli.

Qualora l’abbattimento di alberi risulti inevitabile, oltre alla sostituzione in loco, il Comune introdurrà un sistema di compensazione ambientale basato sul valore ecologico delle alberature rimosse. Tale compensazione potrà avvenire anche in altre parti della città, con un capitolo di spesa specifico all’interno del quadro economico di ogni intervento.

Un altro aspetto centrale delle nuove linee guida riguarda la gestione degli scavi su suolo pubblico per la posa di canalizzazioni e servizi a rete. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la società in house Geat srl, effettuerà controlli sistematici per prevenire danni agli apparati radicali degli alberi e garantire la stabilità delle alberature.

“L’impatto delle opere pubbliche sul verde urbano deve essere valutato con estrema attenzione. Con questi nuovi indirizzi, vogliamo rendere sistematico il monitoraggio degli scavi e prevenire interventi che possano compromettere la salute degli alberi, fondamentale per il benessere del nostro ecosistema urbano”, aggiungono sindaca e assessore.

Le nuove direttive includono anche un rafforzamento delle verifiche sul verde privato, con sopralluoghi sistematici per accertare la corretta messa a dimora delle alberature a seguito di abbattimenti, nuove costruzioni o interventi edilizi significativi.

Inoltre, il Comune renderà prassi consolidata la condivisione dei principali progetti che impattano sul verde urbano con le associazioni ambientaliste e le reti delle professioni tecniche, per garantire un processo partecipato e trasparente.

“Queste misure ci permettono di fare un salto di qualità nella gestione del nostro patrimonio verde. La sostenibilità urbana non è solo una questione di decoro, ma di sicurezza, qualità della vita e adattamento ai cambiamenti climatici”, concludono Angelini e Andruccioli.