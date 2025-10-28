Riccione, nuove attrezzature e manutenzione per gli impianti sportivi di San Lorenzo e Fontanelle

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Riccione per la riqualificazione e l’efficientamento degli impianti sportivi cittadini, con particolare attenzione ai quartieri. Dopo i lavori di rinnovamento realizzati durante l’estate nelle palestre comunali, tra cui la palestra del centro sportivo Italo Nicoletti, quella di viale Bergamo e altri impianti del territorio, il Comune ha investito nell’acquisto di attrezzature tecniche anche nei campi sportivi di San Lorenzo e Fontanelle; importanti luoghi sportivi di aggregazione giovanile e di comunità. Il Comune di Riccione ha provveduto a investire circa 15mila euro per l’acquisto di due nuovi trattorini destinati alla manutenzione dei campi sportivi di San Lorenzo e Fontanelle. L’intervento testimonia la volontà dell’amministrazione di sostenere lo sport di base e le società sportive di quartiere, spesso punto di riferimento per centinaia di giovani e famiglie. Nei giorni scorsi, a seguito della rottura definitiva della caldaia dell’impianto sportivo di San Lorenzo, il Comune è intervenuto immediatamente per garantire la continuità dei servizi. Grazie a una soluzione tecnica d’urgenza, è stato realizzato un collegamento tra la palestra di viale Bergamo e quella di San Lorenzo, permettendo l’utilizzo temporaneo della caldaia della prima struttura e assicurando acqua calda agli atleti senza interruzioni. Nel frattempo l’amministrazione ha già realizzato il progetto per la realizzazione di una nuova centrale termica completamente rinnovata, con un investimento complessivo di 35mila euro. Il nuovo impianto prevede l’installazione di due caldaie ad alta efficienza, capaci di garantire maggiore risparmio energetico, continuità di servizio e riduzione delle emissioni. Trattandosi di manutenzione straordinaria i costi saranno a carico del Comune di Riccione, proprietario del centro sportivo. “Questo intervento – sottolinea l’assessore allo Sport Simone Imola – si è reso necessario e doveroso per sostenere una realtà sportiva, quella di San Lorenzo, che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più e rappresenta un punto di riferimento importante per il nostro territorio. Abbiamo voluto dare un segnale concreto: Riccione investe nello sport diffuso nei quartieri, non solo nei grandi impianti”.