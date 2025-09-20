Riccione. Nuova passeggiata e nuovo verde in via Bellini

Mercoledì 24 settembre prende il via l’importante progetto di riqualificazione ambientale del Rio Melo, che mira a trasformare il corso d’acqua in una vera infrastruttura verde e blu per la città. L’intervento, dal costo complessivo di 1.875.000 euro con un cofinanziamento regionale di 1.312.500 euro, ha ottenuto il finanziamento attraverso il bando Pr Fesr 2021-2027 (Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.7, Azione 2.7.1) e rientra tra le Operazioni di Importanza Strategica del programma regionale “Progetti Europa 27”.

Il progetto si articola in due ambiti principali – periurbano e urbano – con l’obiettivo di connetterli in un sistema integrato per migliorare la qualità ambientale e la fruibilità degli spazi cittadini.

Interventi in ambito periurbano

Le aree interessate sono quelle in prossimità del cimitero “vecchio” e del Parco degli Olivetani, che sarà ampliato fino a includere il contiguo Parco Chico Mendes.

Il progetto prevede la realizzazione di punti di osservazione per l’avifauna e aree di sosta attrezzate. Verranno messe a dimora oltre 11.000 specie arbustive e più di 100 nuove alberature, con l’installazione di apposita segnaletica informativa per valorizzare il nuovo habitat naturale.

La rivoluzione urbana di viale Bellini

L’intervento più significativo si concentra in ambito urbano, lungo viale Bellini, nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopasso ferroviario fino a viale dei Mille.

Il cuore del progetto consiste nella sostituzione di circa 1.100 metri quadrati di asfalto con una innovativa pavimentazione drenante in calcestruzzo, caratterizzata da una capacità di assorbimento di 200 litri per metro quadrato al minuto. Questa soluzione ridurrà significativamente il deflusso superficiale delle acque meteoriche, anche durante eventi climatici estremi. La pavimentazione sarà realizzata con materiali inerti riciclati, in un’ottica di economia circolare.

Verrà inoltre creata una fascia verde centrale che fungerà da separazione tra la carreggiata e il nuovo percorso ciclopedonale. Quest’area ospiterà un “giardino della pioggia” (rain garden), progettato per smaltire e filtrare naturalmente le acque meteoriche. L’area verde complessiva aumenterà significativamente, passando dai 70 metri quadrati attuali a circa 250, con la piantumazione di 15 nuove alberature e circa 700 piante arbustive. Questi interventi garantiranno importanti benefici ambientali: mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, creazione di microclimi favorevoli e miglioramento della qualità dell’aria a beneficio dell’intera cittadinanza.

Modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori, viale Bellini, nel tratto tra viale D’Annunzio e viale Tasso, sarà chiuso al traffico da mercoledì 24 settembre per circa due mesi.

Orari di chiusura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Sarà garantito il transito per autobus e residenti. La circolazione tornerà regolare al di fuori di questi orari e durante i fine settimana.